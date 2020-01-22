НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил голОсака о поражении от Гауфф: не хотелось уступать 15-летней соперницеВидео: тренера детской хоккейной команды обвинили в избиении юного игрокаСтанислав Галиев рассказал секрет исполнения курьезного буллита в ворота МетсолыВидеообзор матча чемпионата КХЛ СКА – «Барыс»«Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил гол«Ростов» одержал победу над «Ригой» в контрольном матче.рекламаКосторная стала лидером после короткой программы на ЧЕ по фигурному катаниюРоссиянка Алена Косторная стала лидером после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Она получила 84,92 балла.Херманн одержала 5-ю победу в карьере, у Оберг – 11-й подиумНемецкая биатлонистка Дениз Херманн одержала победу в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.РФС признал выборы Прядкина президентом РПЛ недействительнымиИзбирательный комитет РФС признал выборы президента РПЛ недействительными и назначил перевыборы. Решение опубликовано на официальном сайте организации.Василий Березуцкий – о возвращении в ЦСКА: если Нобель сказал, значит так и будетБывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб.Время Ямала. Спорт от 22.01.2020Александра Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь во Владивостоке сегодня играют 11 партию за звание чемпионки мира по шахматам.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииОсасуна— : —ЛевантеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)— : —КельнНачало в 14:30Чемпионат ИталииБрешиа— : —МиланНачало в 14:45Чемпионат ФранцииНицца— : —РеннНачало в 14:45Весь футболрекламаПриостановившая карьеру Загитова показала мощную растяжку на тренировкеФигуристка вернулась к интенсивным тренировкам после ледового шоу Татьяны Навки и показала подписчикам боевой настрой новой публикацией в Instagram.