Хонда покинул «Витесс» вслед за Слуцким

Полузащитник Кейсуке Хонда в своём инстаграме объявил об уходе из «Витессе». «Спасибо за все «Витессу». К сожалению, это продолжалось немного, но я действительно ценю это.