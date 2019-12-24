Слуцкий подшутил над Дзюбой, которого признали лучшим футболистом года

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в своем стиле подшутил над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который был признан лучшим футболистом года второй раз подряд.