Тихонов – Губерниеву: «Дима, почитай комментарии! Вся страна против тебя, потому что ты лезешь во все дыры»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов обратился к комментатору Дмитрию Губерниеву. «Программы Дмитрия Губерниев все больше напоминают не спортивные передачи, а реалити-шоу.