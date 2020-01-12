НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемТренер Слуцкий высказался о каминг-аутах в футболеЖурналисты узнали суммы новогодних гонораров фигуристок Загитовой и МедведевойЭкс-биатлонист Тихонов назвал дураком и идиотом ГуберниеваТурецкий футболист Шукюр обвинил Эрдогана в своей бедностиПанфилова и Рылов. Золотые медалисты юношеской Олимпиады – кто они?Тренер Слуцкий высказался о каминг-аутах в футболеГлавный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение, что общество пока не готово к каминг-аутам в футболе. «Я думаю, что в настоящий момент к этому не готово ни общество, ни эти люди.рекламаДакар 2020. Андрей Каргинов и Матье Серрадори выиграли восьмой этапНа проходящем в Саудовской Аравии ралли-рейде "Дакар 2020" восьмой гоночный день стал достаточно коротким.«Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖВ рамках 20-го тура чемпионата Франции «Монако» на гостевом стадионе достойно противостояло чемпионам страны «Пари Сен-Жермен».Совет директоров «Барселоны» решит судьбу Вальверде в понедельник вечеромРуководство «Барселоны» в ближайшее время решит судьбу главного тренера каталонской команды Эрнесто Вальверде.Панин дисквалифицирован на 4 матча за удар в колено МайонеКХЛ дисквалифицировала защитника «Салавата Юлаева» на четыре матча. Во время матча с рижским «Динамо» (5:0) Панин ударил в колено защитнику Мэтью Майоне.«Зенит» может приобрести игрока на позицию креативного полузащитникаИзвестный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, что сине-бело-голубым требуется игрок, который будет снабжать мячами Артема Дзюбу и Сердара Азмуна.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииПарма— : —ЛеччеНачало в 14:45Весь футболрекламаСтало известно, какой канал покажет прямую трансляцию боя UFC Макгрегор — Серроне в КазахстанеУтром 19 января по казахстанскому времени ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор сразится с американцем Дональдом Серроне, передает Sports.kz.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Мотоциклист погиб на этапе «Дакара»Португальский мотоциклист Пауло Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли "Дакар", сообщается на официальной страница соревнований в Facebook.рекламаКоманда украинца Закариева подралась с командой грузинского соперника на турнире по вольной борьбеОба бойца получили дисквалификации.На турнире по вольной борьбе в Турции в весовой категории до 79 килограмм встречались украинец Хасан Закариев и грузин Зураб Эрбоцанашвили.«Поехали!» «Зенит» отправился в Катар«Зенит» отправился на тренировочный сбор в Катар. Фото перед вылетом опубликовал официальный Twitter клуба. «Поехали!», — говорится в сообщении.У России будут зубодробительные группы на Олимпиаде. Сразу пойдет борьба на выживаниеСтали известны все участники олимпийского турнира в Токио-2020. Участники Олимпиады-2020 Мужчины.