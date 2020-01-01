НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемТренер Слуцкий высказался о каминг-аутах в футболе«Эрдоган забрал у меня всё». Легенда сборной Турции Шукюр работает таксистом в СШАОбнародованы гонорары Загитовой и Медведевой за праздничные шоуУкраинец и грузин устроили массовую драку на турнире по борьбеАлександр Тихонов: думаю, Губерниева скоро аккуратненько выгонятТренер Слуцкий высказался о каминг-аутах в футболеГлавный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение, что общество пока не готово к каминг-аутам в футболе. «Я думаю, что в настоящий момент к этому не готово ни общество, ни эти люди.рекламаКике Сетьен является главным кандидатом на пост наставника «Барселоны»Новым главным тренером «Барселоны», скорее всего, станет Кике Сетьен. Переговоры между руководством клуба и наставником близки к завершению.Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играхТАСС, 14 января. Мужская сборная России не сумела выйти в основной раунд чемпионата Европы по гандболу и пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.Головин начнет матч с «ПСЖ» с первых минутСтали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монако». Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первых минут встречи.Конор сообщил, что заработал за бой с Хабибом 50 млн долларов. Поединок с Серроне принесет ему 80 млнБывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о гонорарах за последний бой и предстоящий поединок.«Авангард» нанёс «Амуру» пятое поражение подряд в КХЛОмский «Авангард» в серии буллитов обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииПарма2 : 0ЛеччеЗавершёнВесь футболрекламаПлотников дисквалифицирован на два матча, Панин — на четыреСпортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матчей СКА — «Динамо» (Москва) и «Салават Юлаев» — «Динамо» (Рига).НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир