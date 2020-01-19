Кокорин в «Сочи»: букмекер открыл линию на голы форварда в новом клубе

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, который только недавно вернулся в футбол после того, как отбыл срок в колонии за 2 драки в центре Москвы в октябре 2018, будет отправлен в аренду в «Сочи».