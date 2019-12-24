Ростовская область направит 12 млн рублей на содержание «Ростов-Арены»

Президент ФФККР: «Пока о снятии Медведевой с чемпионата России речи не идет»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил о том, что о снятии двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с чемпионата страны из-за поврежденного конька речи не идет.