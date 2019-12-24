Ростовская область направит 12 млн рублей на содержание «Ростов-Арены»

Димитрис Итудис – о матче с «Миланом» в Калининграде: «Эта игра для нас почти гостевая»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем с «Миланом» в Евролиге выразил мнение, что московская команда не будет чувствовать себя как дома, так как встреча будет проходить в Калининграде.