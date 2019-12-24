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Ростовская область направит 12 млн рублей на содержание «Ростов-Арены»

На содержание стадиона «Ростов-Арена» из бюджета Ростовской области в 2020 году направят 12 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Игоря Гуськова.
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«Лестер» получил 4 от «Ливерпуля». Но вам все равно надо знать про эту команду – они заслуженно рвутся в ЛЧ

Разбор Вадима Лукомского. Скорость трансформации «Лестера» поражает. За год из кризисного клуба в поисках лица команда превратилась в главную сенсацию евросезона.

Тарасова и Морозов довольны своим прокатом короткой программы на чемпионате России

Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали свою победу в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
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Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон-энд-Хоув Альбион
Завершён
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Кристал Пэлас
2 : 1
Вест Хэм
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Лутон Таун
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Фулхэм
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Первая лига Англии
Портсмут
2 : 0
Уиком Уондерерс
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НХЛ. Записи матчей

02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:15
Вегас — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:44:33
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:31
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:15
Оттава — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
Яндекс.Эфир
02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:47:35
Бостон — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
Яндекс.Эфир
02:35:12
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
02:42:33
Торонто — Каролина
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Димитрис Итудис – о матче с «Миланом» в Калининграде: «Эта игра для нас почти гостевая»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем с «Миланом» в Евролиге выразил мнение, что московская команда не будет чувствовать себя как дома, так как встреча будет проходить в Калининграде.
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