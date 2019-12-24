Ростовская область направит 12 млн рублей на содержание «Ростов-Арены»

Жена Михаэля Шумахера намекнула на его состояние накануне годовщины трагедии

Легендарного гонщика за последние шесть лет ни разу не видели на публике. Коринна выступила с редким обращением к фанатам, в нем она заявила, что «большие вещи начинаются с маленьких шагов.