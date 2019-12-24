Ростовская область направит 12 млн рублей на содержание «Ростов-Арены»

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРостовская область направит 12 млн рублей на содержание «Ростов-Арены»Четверо игроков «Локомотива» примут участие в МЧМ по хоккеюФанаты забеспокоились после новости о повреждении Медведевой конька перед ЧР«Не спит и не ест». Навка рассказала о подготовке Загитовой к шоуОбщее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию набсовета о несогласии с санкциями WADAРостовская область направит 12 млн рублей на содержание «Ростов-Арены»На содержание стадиона «Ростов-Арена» из бюджета Ростовской области в 2020 году направят 12 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Игоря Гуськова.реклама«Брат для меня мертв». Федор Емельяненко — о звонках Путина, политике и конфликте с АлександромВ октябре 2017 года Федор Емельяненко взорвал инфополе, запустив через портал «Советский спорт» жесткий ответ своему брату Александру, назвав его Иудой и уточнив, что «для тебя я не Федя, а Федор».«Состав у русских очень силен» - иностранцы о предстоящем матче россиян против хозяев МЧМВ четверг в 17-00 по московскому времени молодежная сборная России по хоккею начнет свое выступление на первенстве планеты матчем против хозяйки турнира - команды Чехии.Фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на чемпионате РФРИА "Новости"/ Александр Вильф Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Красноярске.Волков, Цветков, Кайшева и Сливко стартуют на «Ижевской винтовке»В четверг, 26 декабря, в Удмуртии стартует этап чемпионата России по биатлону "Ижевская винтовка". Эти соревнования станут отбором на январские этапы Кубка IBU.«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Англии 26 декабря 2019 года«Лестер» «Лестер», который в период с середины октября по середину декабря выдал серию из восьми подряд побед в АПЛ, в последних турах забуксовал.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед1 : 1УотфордИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииКристал Пэлас2 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0БернлиЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииХалл Сити0 : 2Ноттингем ФорестИдёт 2-й таймЧемпионшип АнглииЛутон Таун3 : 3ФулхэмЗавершёнЕще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс1 : 2УимблдонИдёт 2-й таймПервая лига АнглииПортсмут2 : 0Уиком УондерерсИдёт 2-й таймЕще 9Весь футболреклама0:30Путин сразился с бизнесом в матче НХЛ на Красной площадиПрезидент России Владимир Путин после встречи с бизнесом в Кремле вышел на лед катка на Красной площади, чтобы поучаствовать в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Шлеменко: у Кадырова достаточно шансов на победуРоссийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко уверен в шансах главы Чечни Рамзана Кадырова в поединке с Александром Емельяненко, передает РИА "Новости".рекламаСупруга Шумахера обратилась к болельщикамКоринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам накануне шестилетней годовщины с момента несчастного случая с участием автогонщика, который получил черепно-мозговую травму и больше не появлялся на публике.Тренер «Зенита» Радимов рассказал о разводе с БулановойТренер "Зенита-2" и бывший футболист сборной России Владислав Радимов рассказал о расставании с певицей Татьяной Булановой. Пара поженилась в 2005 году, а развелась в 2016.