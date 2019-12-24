Ростовская область направит 12 млн рублей на содержание «Ростов-Арены»

Первый канал покажет короткую программу у женщин на Чемпионате России по фигурному катанию

А завтра вместе с Первым каналом следите за Чемпионатом России по фигурному катанию. В Красноярске решается, кто поедет в январе на европейское первенство в Австрию. И в марте на мировое — в Канаду.