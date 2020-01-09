Экс-нападающий «Ювентуса» Фабрицио Микколи приговорён к 3,5 годам тюрьмы

Он забил более 100 голов в чемпионате Италии. Сейчас Фабрицио Микколи 40 лет. Он закончил карьеру четыре года назад, после выступления за «Ювентус», «Фиорентину», «Палермо» и другие итальянские команды.