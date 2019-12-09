Глава Минспорта не исключил, что решение WADA может быть отменено

Санкции еще не вступили в силу Глава Минспорта Павел Колобков не исключил, что Россия еще может доказать свою невиновность. Об этом он заявил в понедельник, 9 декабря, в рамках пресс-конференции.