НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемГлава Минспорта не исключил, что решение WADA может быть отмененоРоссию отстранили от участия в Олимпиаде и Чемпионатах мира на 4 годаРодченков: ложь и фальсификации наказаны в полной мереФуркад рассказал о потерянных из-за россиян медаляхПрезидент Федерации лыжных видов Норвегии призвал отстранить Россию от Кубка мира: «Правила не могут быть разными для ЧМ и других стартов»Глава Минспорта не исключил, что решение WADA может быть отмененоСанкции еще не вступили в силу Глава Минспорта Павел Колобков не исключил, что Россия еще может доказать свою невиновность. Об этом он заявил в понедельник, 9 декабря, в рамках пресс-конференции.рекламаМедведев: Россия должна обжаловать резолюцию WADAПремьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.Плющенко коньком пробил трубу с водой во время выступленияИнцидент произошел в Румынии во время шоу, когда фигурист задел коньком торчащую изо льда трубу.На билетах и абонементах клубы РПЛ заработали более 3 миллиардов рублейСовокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в сезоне-2018/19 составила 3,28 миллиарда рублей.Скандальные слова босса ЦСКА может проверить комитет по этикеСкандальные высказывания президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера после матча с "Краснодаром" могут стать предметом разбирательства на заседании комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).«Ростов» разгромил «Спартак» в МосквеМосковский «Спартак» на своем поле проиграл «Ростову» в матче 19-го тура чемпионата России.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор1 : 0РизеспорИдёт 1-й таймЧемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболреклама«Это может угробить наш спорт». Фетисов оценил решение WADA об отстранении РоссииЛегендарный советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал четырехлетнее отстранение России от крупных международных соревнований.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Российские лыжники впервые за почти 13 лет выиграли две эстафеты подряд на Кубке мираСегодня в норвежском Лиллехаммере мужская сборная России одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира по лыжам.рекламаЧто ждет российский хоккей после санкций ВАДА? Олимпиада, ЧМ, МЧМ — что мы потеряем?Обозреватель «СЭ» разбирает последствия решения ВАДА для нашего хоккея. Санкции ВАДА.Сенатор призвал «разобраться» с чиновниками, отвечающими за антидопинговую политикуПосле решения WADA по России нужно разобраться с российскими чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику.«Ехать никуда не надо»: Толстой призвал бойкотировать Олимпиаду-2020Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал занять «жесткую позицию» после того, как Россию по решению исполкома WADA отстранили на четыре года от участия в Олимпиадах и лишили возможности на этот срок принимать крупные международные соревнования.