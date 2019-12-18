Почему от 18-летнего игрока «Локомотива» требуют 350 тыс. евро?

Как влететь на иск в 700 месячных зарплат. На примере Максима Мухина. В Тольятти прошло судебное заседание по иску к юному футболисту «Локомотива» в 350 тыс. евро.