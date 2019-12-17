НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Лацио» победил «Кальяри», дважды забив после 93-й минутыБолельщики попросили Путина и Эрнста отстранить Тарасову от работы комментатором на Первом каналеПлющенко – Железнякову: «А Цветаевой слабо ответить?»Результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги ЕвропыПрезидент ЦСКА прокомментировал «Ъ» переход контроля над клубом ВЭБ.РФ«Лацио» победил «Кальяри», дважды забив после 93-й минуты"Лацио" сотворил камбэк в центральном матче 16-го тура Серии А против "Кальяри". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян. Хозяева открыли счет на восьмой минуте благодаря Джованни Симеоне.рекламаПрохоркин выдал чудо-пас на канадца, «Кингз» — лучшую серию в сезоне. Они не скучают по КовальчукуВоскресенье было «днем икс» для российского форварда «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука.Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов: «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» и другие пары 1/8 финалаВ Швейцарии завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.Плющенко обрушился с критикой на Тутберидзе после заявления ЗагитовойПо мнению спортсмена, тренерский штаб работает только с выдающимися детьми и не пытает воспитать успешных спортсменов с нуля.Злые фанаты довели футболиста Зозулю до слезУкраинский футболист Роман Зозуля, играющий за испанский клуб второго дивизиона «Альбасете», разрыдался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов.Источник: президент Татарстана убеждает Слуцкого согласиться на пост тренера «Рубина»«Клуб уже несколько недель активно убеждает возглавить команду Леонида Слуцкого.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас1 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат ИталииКальяри1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ТурцииТрабзонспор1 : 2ДенизлиспорЗавершёнЧемпионат ТурцииИстанбул1 : 1КоньяспорЗавершёнКубок Англии1/64 ФиналаБостон Юнайтед1 : 2РочдейлЗавершёнВесь футболрекламаДацик проиграл нокаутом легендарному кикбоксеруРоссийский боец ММА Вячеслав Дацик стал участником проекта «Бои по правилам TNA», который состоялся в Казани.НХЛ. Записи матчейСан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир Торонто — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Шипачёв: если бы у бабушки был, то тогда было бы всё суперНападающий сборной России Вадим Шипачёв поделился впечатлениями от матча против Финляндии на Кубке Первого канала (2:0). Россияне заняли второе место на домашнем этапе Евротура.реклама