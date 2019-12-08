Петербурженка Юрлова-Перхт выступит в эстафете на Кубке мира по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на женскую эстафету на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.