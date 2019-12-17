Мамаев и Кокорин улетели на отдых за границу

У бывших футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина закончились сроки, наказания, назначенные судом. У Мамаева это произошло 7 ноября, а у Кокорина -11 декабря.