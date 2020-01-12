Манчестер Сити «размазал» Астон Виллу - у Агуэро хет-трик (голы, обзор матча)

«Манчестер Сити» не стал откладывать вопрос на второй тайм и уже до перерыва буквально «уничтожил» на выезде «Астон Виллу», забив 4 гола.