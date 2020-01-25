Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце

Российские фигуристки - 16-летняя Алена Косторная, а также 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова - заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, который завершился в австрийском Граце.