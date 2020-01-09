«Иду за Хабибом». Фергюсон показал, как будет бить россиянина

Американский боец UFC в легком весе Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка против Хабиба Нурмагомедова. «Все им казалось шуткой и играми, они смеялись. Теперь они будут заперты со мной в клетке.