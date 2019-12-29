Стал известен состав сборной России на чемпионате Европы в Граце

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Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в спринте свободным стилем, который проходил в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски".ВФЛА: федерация ответит Ласицкене, Сидоровой и Шубенкову в понедельникВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в понедельник даст ответ на открытое письмо российских легкоатлетов Анжелики Сидоровой, Сергея Шубенкова и Марии Ласицкене, сообщила РИА Новости пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.Сливко и Кайшева выступят за Россию на январских этапах Кубка IBUАлексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Ульяна Кайшева и Виктория Сливко включены в состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка IBU по итогам соревнований "Ижевская винтовка" в Ижевске.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал— : —ЧелсиНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииАланьяспор0 : 1КоньяспорИдёт 1-й таймЧемпионат ТурцииГазиантеп ББ0 : 0Eни МалатьяспорИдёт 1-й таймЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем0 : 0РочдейлИдёт 1-й таймЕще 10Весь футболрекламаОвечкин обогнал Селянне, Кузнецов забросил шикарную шайбу, Панарин оформил ассистентский хет-трик. 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Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Новым тренером «Монако» назначен испанец МореноВ "Монако", где играет полузащитник сборной России Александр Головин, сменился главный тренер. Португалец Леонарду Жардим покинул свой пост, а его преемником назначен Роберт Морено.реклама