Стал известен состав сборной России на чемпионате Европы в Граце

Все медалисты чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске вошли в сборную страны для участия в чемпионате Европы, команда сформирована по спортивному принципу, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).