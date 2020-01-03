НХЛ. Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Российский форвард Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем». Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон. Зарплата российского форварда составит 700 тысяч в НХЛ, и 70 тысяч – в АХЛ.