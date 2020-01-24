«Валенсия» обыграла «Барселону». В битве фанатов – ничья

В чемпионате испанской футбольной Ла Лиги прошел один из центральных матчей 21-го тура. "Валенсия" принимала лидеров турнира из "Барселоны" и победила со счетом 2:0 за счет голов Альбы и Макси Гомеса.