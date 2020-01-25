Гретцки надеется, что Овечкин побьёт его рекорд по голам в НХЛ

Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки пожелал форварду «Вашингтону» Александра Овечкина побить его рекорд в НХЛ.