Александр Могильный: «Овечкину реально побить рекорд Гретцки. Будет здоров – еще 700 голов забьет»

Олимпийский чемпион Александр Могильный поделился мнением о рекордах форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. – Цифра говорит сама за себя, 700 голов в НХЛ – это нереально.