Стал известен состав «Ак Барса» на «Зеленое дерби»

Стал известен состав «Ак Барса» на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Матч начнется в 19:30 по московскому времени на «Татнефть-Арене». Дорогие читатели!