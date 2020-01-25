«Зенит» проиграл 3:6 после 10:0. Кокорин — снова капитан, но не забил

Чемпионы России уступили чемпионам Австрии в заключительном матче на первом сборе в Катаре. Футболисты «Зенита» и «Зальцбурга» провели три тайма по 40 минут.