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Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Австрии

Наши фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, передает ОТР. Соревнования проходили в Австрии в Граце. В женском одиночном катании «золото» завоевала Алёна Косторная.
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Биатлон. Дмитрий Васильев: Все «мертвые». Как можно было натренировать, что все еле ноги волочат?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону за состояние, в котором пребывают спортсмены после нового года.
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🤯 РФС признал неправомерным избрание Прядкина. РПЛ обязали провести новые выборы

В пятницу, 24 января, избирательный комитет РФС рассмотрел протокол выборов президента РПЛ. Избирком РФС признал неправомерным избрание президента РПЛ Сергея Прядкина на новый пятилетний срок.