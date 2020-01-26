Шорт-трек. Чемпионат Европы. Третий день (прямая видеотрансляция)

С 24 по 26 января в городе Дебрецен (Венгрия) проходит чемпионат Европы по шорт-треку. 26 января состоятся финалы на дистанции 1000 м, мужские и женские суперфиналы, а также финалы в эстафетах.