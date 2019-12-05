Президент УЕФА раскритиковал предложение Переса создать Суперлигу

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На фоне происходящего футболисты питерской команды забивают третий гол.Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-приФигуристка Алена Косторная блестяще справилась с короткой программой в финале Гран-при, который проходит в Турине.Лэмпард получит 150 млн фунтов на зимние трансферы«Челси» после отмены трансферного бана готов усилить состав зимой, сообщает The Telegraph. Трансферный бюджет клуба на зимнее окно составит 150 млн фунтов.МОК не имеет сомнений по поводу наличия манипуляций с базой московской лабораторииТАСС, 5 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет сомнений касательно наличия манипуляций в базе данных московской антидопинговой лаборатории.Гараничев будет запасным в эстафете на этапе Кубка мира в ЭстерсундеМОСКВА, 6 декабря. / Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский призер Сочи Евгений Гараничев будет запасным в эстафете на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииЗенит3 : 0ДинамоЗавершёнЧемпионат РоссииАрсенал (Тула)4 : 0ЛокомотивЗавершёнЧемпионат ИспанииВильярреал0 : 0АтлетикоЗавершёнЧемпионат ГерманииАйнтрахт2 : 2ГертаЗавершёнЧемпионат ИталииИнтер0 : 0РомаЗавершёнВесь футболрекламаЭксперты считают сравнение московской LIMS с версией WADA некорректнымГруппа независимых российских экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева считает, что сравнение копии системы управления данными московской антидопинговой лаборатории (LIMS) с версией Всемирного антидопингового агентства (WADA) некорректно.НХЛ. 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