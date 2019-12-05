Президент УЕФА раскритиковал предложение Переса создать Суперлигу

Бокс Поветкин – Хантер 7 декабря: где и во сколько смотреть по ТВ

Боксерский поединок между Поветкиным и Хантером пройдет на арене King Abdullah Sports City (Саудовская Аравия). Он состоится в андеркарде вечера под вывеской «Энтони Джошуа – Энди Руис».