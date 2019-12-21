Экхофф выиграла пасьют, лидер общего зачета сменился, Миронова бежала быстро, но провалила стрельбу. Как это было

Гонка преследования в Анси завершилась триумфом норвежек и приятным сюрпризом для Швейцарии. Победила в гонке Тирил Экхофф. Норвежка стартовала первой, и не имела конкурентов в пасьюте.