Россия проиграла в полуфинале чемпионата мира – 2019 в Кумамото

Голландки были сильнее в бросках с задней линии. И даже чудеса в исполнении 13-го номера нашей команды не помогли. Российские гандболистки не сыграют в решающем матче чемпионата мира в Кумамото.