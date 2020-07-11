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11 июля стадион «Баварии» окрасится в цвета ЛГБТ-движения
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11 июля стадион "Баварии" окрасится в цвета ЛГБТ-движения, сообщает Twitter команды.В источнике
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Стадион «Баварии» окрасится в цвета флага ЛГБТ

Sports.ru 04:59
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Стадион «Баварии» окрасится в цвета ЛГБТ-движения

Чемпионат 04:10
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Фасад домашнего стадиона «Баварии» окрасится в цвета ЛГБТ

Матч ТВ 04:00
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