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12 килограмм мышечной массы за 15 месяцев набрал Эрлинг Холанд
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд набрал 12 кг мышечной массы за 15 месяцев и значительно улучшил свою физическую форму.В источнике
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12 килограмм мышечной массы за 15 месяцев набрал Эрлинг Холанд

ProstoProSport 05:13 
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Холанд набрал 12 кг мышечной массы

ГЛАС.RU 02:54
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Тренер Холанда рассказал, как тот набрал 12 кг за 15 месяцев

Нева Спорт 02:40
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