12 лет назад в Москве состоялся легендарный финал Лиги чемпионов

21 мая в Лужниках в 22:45 по московскому времени в присутствии 69 тысяч болельщиков встретились «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона и «Челси» Авраама Гранта.