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13-летний футболист английского клуба «Кавалерс» Сэмюэл Акваси погиб во время матча

13-летний футболист английского клуба «Кавалерс» Сэмюэл Акваси погиб во время матча.
Lenta.ru
Акваси скончался 7 мая во время матча против «Россонери».
Спорт-Экспресс
Представители футбольной ассоциации Ноттингемшира выразили соболезнования семье погибшего.
Спорт-Экспресс
23 апреля нападающего сборной Ямайки U-19 Омара Лэинга убили в столице страны Кингстоне.
Lenta.ru

Подробнее о событии

В Англии во время матча трагически погиб 13-летний футболист
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В Англии 13-летний футболист Акваси скончался во время домашнего матча
ФАН12:33
13-летний футболист трагически погиб во время матча в Англии
Московский Комсомолец12:01
13-летний футболист английского клуба «Кавалерс» Сэмюэл Акваси погиб во время матча
Lenta.ru11:03

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