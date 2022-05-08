Lenta.ru13-летний футболист английского клуба «Кавалерс» Сэмюэл Акваси погиб во время матча13-летний футболист английского клуба «Кавалерс» Сэмюэл Акваси погиб во время матча.Lenta.ruАкваси скончался 7 мая во время матча против «Россонери».Спорт-ЭкспрессПредставители футбольной ассоциации Ноттингемшира выразили соболезнования семье погибшего.Спорт-Экспресс23 апреля нападающего сборной Ямайки U-19 Омара Лэинга убили в столице страны Кингстоне.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ Англии во время матча трагически погиб 13-летний футболистСпорт-Экспресс13:21В Англии 13-летний футболист Акваси скончался во время домашнего матчаФАН12:3313-летний футболист трагически погиб во время матча в АнглииМосковский Комсомолец12:0113-летний футболист английского клуба «Кавалерс» Сэмюэл Акваси погиб во время матчаLenta.ru11:03Показать ещёОценить5