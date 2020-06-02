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13 игроков «Карпат» заразились коронавирусом
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13 футболистов львовских «Карпат» сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом в «твиттере» сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.В источнике
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11 футболистов украинских «Карпат» заразились коронавирусом

ODDS.ru 07:59
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В «Карпатах» 26 человек заразились коронавирусом, 11 из них — футболисты

Спорт-Экспресс 07:33
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У «Карпат» 26 зараженных коронавирусом, из них 11 — футболисты

Bookmaker-ratings.ru 08:27
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