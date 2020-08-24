148 участников беспорядков после поражения ПСЖ задержаны в Париже
На улицу были выведены подразделения полиции, которые пытались локализовать беспорядки и утихомирить пыл расстроенных болельщиков. Французские СМИ сообщают, что уже в 22.30 274 человека, которые находились без масок в различных барах и кафе недалеко от Елисейских полей, были задержаны.В источнике
С чего всё начиналось
Число задержанных в Париже после поражения «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) возросло до 148 человек, сообщается в "твиттере" префектуры городской полиции.
Спорт-Экспресс вчера в 07:57