148 участников беспорядков после поражения ПСЖ задержаны в Париже

На улицу были выведены подразделения полиции, которые пытались локализовать беспорядки и утихомирить пыл расстроенных болельщиков. Французские СМИ сообщают, что уже в 22.30 274 человека, которые находились без масок в различных барах и кафе недалеко от Елисейских полей, были задержаны.