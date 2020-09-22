14 футболистов «Ротора» готовятся к матчу с «Рубином»
Игроки и тренеры «Ротора» готовятся к матчу 9-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» на базе «Олимпия» в Волгограде, сообщает пресс-служба клуба. В распоряжении Александра Хацкевича 14 футболистов, среди которых есть игроки молодёжной команды.В источнике
С чего всё начиналось
По мере выздоровления и сдачи двух подряд отрицательных тестов на наличие коронавирусной инфекции к основной обойме будут присоединяться, находящиеся на самоизоляции члены команды, — сообщает сайт "Ротора".