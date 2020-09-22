14 футболистов «Ротора» готовятся к матчу с «Рубином»

Волгоградский "Ротор" продолжает подготовку к матчу с "Рубином" в 9 туре Российской Премьер-Лиги. Матч должен состояться в Волгограде 27 сентября. Сейчас в распоряжении главного тренера "Ротора" Александра Хацкевича 14 футболистов, среди которых есть игроки молодёжной команды.