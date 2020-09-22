14 игроков «Ротора» готовятся к матчу с «Рубином»

"Ротор", несмотря на вспышку коронавируса в команде, проводит подготовку к матчу 9-го тура РПЛ против "Рубина". Напомним, что волгоградцам уже пришлось отказаться от участия в трёх играх из-за ситуации с COVID-19.