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14 игроков «Ротора» готовятся к матчу с «Рубином»
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"Ротор", несмотря на вспышку коронавируса в команде, проводит подготовку к матчу 9-го тура РПЛ против "Рубина". Напомним, что волгоградцам уже пришлось отказаться от участия в трёх играх из-за ситуации с COVID-19.В источнике
С чего всё начиналось
По мере выздоровления и сдачи двух подряд отрицательных тестов на наличие коронавирусной инфекции к основной обойме будут присоединяться, находящиеся на самоизоляции члены команды, — сообщает сайт "Ротора".
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