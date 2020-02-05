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16-летний Тороп выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ориуэлой»
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  • Газета.Ru
Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против «Ориуэлы». Для 16-летнего голкипера армейцев Владислава Торопа это дебют в основном составе.В источнике
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