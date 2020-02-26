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Футбол РоссииФутбол России
Вратарь ЦСКА Тороп рассказал, какой Акинфеев в общении
Футбол России
  • Футбол России
Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал, какой в общении Игорь Акинфеев.В источнике
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Вратарь ЦСКА Тороп рассказал, какой Акинфеев в общении

Футбол России 10:49
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Тороп: «В общении Акинфеев обычный человек, без какого-то апломба»

Sport24.ru 10:32 
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Тороп: в общении Акинфеев обычный человек, без какого-то апломба

Чемпионат 10:46
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