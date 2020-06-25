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16-летний вратарь помог «Ворскле» выйти в финал Кубка Украины
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16-летний вратарь Павел Исенко помог "Ворскле" выйти в финал Кубка Украины. Его клуб играл против "Мариуполя". Голкипер вышел на замену в концовке дополнительного времени.В источнике
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Тренер «Ворсклы» Максимов: обещаю выпустить Исенко на пенальти в финале Кубка Украины с «Динамо»

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«А чем вы занимались в 16 лет?» Малафеев восхищен игрой юного украинского вратаря

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16-летний вратарь «Ворсклы» отразил три пенальти и вывел команду в финал Кубка Украины

Чемпионат вчера в 16:32
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