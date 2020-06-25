16-летний вратарь помог «Ворскле» выйти в финал Кубка Украины

16-летний вратарь Павел Исенко помог "Ворскле" выйти в финал Кубка Украины. Его клуб играл против "Мариуполя". Голкипер вышел на замену в концовке дополнительного времени.