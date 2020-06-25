НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеДинамо примет Шахтер 4 июля — календарь 29-го тура УПЛТете стал лучшим игроком 27-го тура УПЛАссистент тренера «Ворсклы» Уляницкий: «Еще полгода назад говорили, что наша команда разваливается, но она в полном порядке»Тренер «Ворсклы» Максимов рассказал об эмоциях после выхода в финал Кубка УкраиныАлександр Бабич: «Двери в Лигу Европы для Мариуполя еще не закрыты»Главное«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболуАкинфеев жестко высказался о разгромном поражении от «Зенита»Карпин удивился формулировке переноса игры «Краснодара» с «Динамо»Черчесов призвал проголосовать за поправки в КонституциюШесть игроков ФК «Оренбург» заразились коронавирусомГазета.Ru16-летний вратарь помог «Ворскле» выйти в финал Кубка УкраиныУНИАН19УНИАНNEWSru ИзраильZakon.kzЧемпионатDELFI (Эстония)Спорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руCryptos.tvMetaratingsDonnews.ruГазета.RuRBC.uaSportmail.ruLiveResult.RuФакты и комментарииZnaj.uaBookmaker-ratings.ruSoccernews.ruПодробности.ua16-летний вратарь Павел Исенко помог "Ворскле" выйти в финал Кубка Украины. Его клуб играл против "Мариуполя". Голкипер вышел на замену в концовке дополнительного времени.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Тренер «Ворсклы» Максимов: обещаю выпустить Исенко на пенальти в финале Кубка Украины с «Динамо»Metaratings 10:13«А чем вы занимались в 16 лет?» Малафеев восхищен игрой юного украинского вратаряСпорт-Экспресс 09:0716-летний вратарь «Ворсклы» отразил три пенальти и вывел команду в финал Кубка УкраиныЧемпионат вчера в 16:32рекламаЕщё по темеДинамо примет Шахтер 4 июля — календарь 29-го тура УПЛТете стал лучшим игроком 27-го тура УПЛАссистент тренера «Ворсклы» Уляницкий: «Еще полгода назад говорили, что наша команда разваливается, но она в полном порядке»Тренер «Ворсклы» Максимов рассказал об эмоциях после выхода в финал Кубка УкраиныАлександр Бабич: «Двери в Лигу Европы для Мариуполя еще не закрыты»Главное«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболуАкинфеев жестко высказался о разгромном поражении от «Зенита»Карпин удивился формулировке переноса игры «Краснодара» с «Динамо»Черчесов призвал проголосовать за поправки в КонституциюШесть игроков ФК «Оренбург» заразились коронавирусомНовости