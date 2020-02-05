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Газета.RuГазета.Ru
16-летний вратарь Тороп поделился эмоциями от дебюта за ЦСКА
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Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал свой дебют в составе клуба. Голкипер вышел на поле в товарищеском матче против испанского "Ориуэла".В источнике
Подробнее о событии
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16-летний вратарь Тороп поделился эмоциями от дебюта за ЦСКА

Газета.Ru вчера в 15:15
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Владислав Тороп: К своему удивлению, я не волновался вообще

ПФК ЦСКА вчера в 14:35
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16-летний Тороп прокомментировал дебют за ЦСКА

Чемпионат вчера в 14:40
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