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17-летний француз отстранен от футбола на 12 лет
Газета.Ru
  • Газета.Ru
Региональная футбольная лига Франции отстранила игрока «Вайнта» на 12 лет. В феврале прошлого года 17-летний француз напал на рефери во время матча против «Вильяре».В источнике
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17-летний французский футболист отстранен от игр на 12 лет

Газета.Ru 22:10
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17-летний игрок отстранен от футбола на 12 лет за нападение на арбитра

Матч ТВ 20:59
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17-летний игрок отстранен от футбола на 12 лет за нападение на арбитра

Sportbox.RU 20:59
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