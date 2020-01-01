17-летний вратарь «Ростова» Попов отразил пенальти Заболотного

На 27-й минуте Антон Заболотный не реализовал пенальти. Удар экс-форварда «Зенита» отразил вратарь Денис Попов. Ему 17 лет, он воспитанник академии «Ростова».