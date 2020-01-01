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Бомбардир.руБомбардир.ру
17-летний вратарь «Ростова» Попов отразил пенальти Заболотного
РБК
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На 27-й минуте Антон Заболотный не реализовал пенальти. Удар экс-форварда «Зенита» отразил вратарь Денис Попов. Ему 17 лет, он воспитанник академии «Ростова».В источнике
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За «Сочи» забивали только зенитовские, сотый гол Кокорина, Губерниев отправил Заболотного в «Барсу». Что вы упустили в исторических 1:10

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