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17-летний защитник Крыльев Советов Никита Котин перешел в ЦСКА
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17-летний защитник "Крыльев Советов" Никита Котов перешел в ЦСКА. Об этом армейский клуб объявил на своей официальной страничке в Twitter.В источнике
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ЦСКА заплатил 130 тысяч евро за трансфер Котина

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ЦСКА заплатил «Крыльям Советов» за Котина около € 130 тыс

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