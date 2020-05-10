19-летний игрок «Аталанты» умер от разрыва аневризмы

Полузащитник «Леньяно» Андреа Ринальди умер в возрасте 19 лет. 8 мая у игрока была выявлена аневризма головного мозга, когда он тренировался по индивидуальной программе дома.