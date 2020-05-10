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19-летний игрок «Аталанты» умер от разрыва аневризмы
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
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Полузащитник «Леньяно» Андреа Ринальди умер в возрасте 19 лет. 8 мая у игрока была выявлена аневризма головного мозга, когда он тренировался по индивидуальной программе дома.В источнике
Подробнее о событии
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19-летний полузащитник «Аталанты» умер во время тренировки дома

Metaratings 05:29
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19-летний игрок «Аталанты» находится в тяжелом состоянии в реанимации с аневризмой мозга

Sport24.ru 05:26 
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Футболист «Аталанты» находится в реанимации с аневризмой головного мозга

Газета.Ru 05:20
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