НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Московский Комсомолец Нижний НовгородМосковский Комсомолец Нижний Новгород
1 июля в Нижнем Новгороде сыграют «Тамбов» и «Зенит»
АиФ Нижний Новгород
  • АиФ Нижний Новгород
  • Sports.ru
  • Спорт день за днем
  • МР7.ру
  • Телеканал Санкт-Петербург
Матч пройдёт на стадионе "Нижний Новгород" без зрителей, сообщил глава региона Глеб Никитин.В источнике
Подробнее о событии
alt

Матч «Тамбов» - «Зенит» пройдет на стадионе «Нижний Новгород»

Открытый Нижний 11:51
alt

В Нижнем Новгороде пройдет матч «Зенит» — «Тамбов»

АиФ Нижний Новгород 11:14
alt

Власти Нижегородской области согласовали проведение матча «Тамбов» – «Зенит»

Sports.ru 10:25
реклама
Главное
Новости